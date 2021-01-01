Свежие предложения

Первая в России цифровая платформа, где вы можете купить или продать права на интеллектуальную собственность

Фонограммы

ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music
IPEX8492
ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music

Изобретения

IPEX 0842
Tram R3
Anom 3 Sectional

Книги

Текст

Музыкальные произведения

Phill Lober
The Honor In Her Efforts
IPEX0034
Phill Lober
The Honor In Her Efforts 6:23 / BPM 121

Индустриальный дизайн

IPEX 0932
Ark Moses Crop
Survival Capsule

Видео

Thermostatic - Animal

Фонограммы

IPEX8492
ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music

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Каждый день совершается более 200 сделок

Мы предоставляем возможность для заключения лицензионных контрактов, при котором не требуется погружение в юридические нюансы, а сами контракты имеют наглядную форму виджетов.
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Как работает IPEX

Чтобы начать пользоваться платформой, нужно:

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Участник сети IPChain

IPEX – это один из узлов реeстра интеллектуальной собственности инфраструктуры доверия IPChain, работа которой строится на блокчейн технологиях.


Вся информация об объектах интеллектуальной собственности и всех сделках, которые с ними происходят, записывается в IPChain, что является гарантом достоверности информации и её неизменности.

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