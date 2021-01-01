Свежие предложения

Участник сети IPChain

IPEX – это один из узлов реeстра интеллектуальной собственности инфраструктуры доверия IPChain, работа которой строится на блокчейн технологиях.





Вся информация об объектах интеллектуальной собственности и всех сделках, которые с ними происходят, записывается в IPChain, что является гарантом достоверности информации и её неизменности.