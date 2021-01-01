Свежие предложения

Фонограммы
ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music
IPEX8492
ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music
Изобретения
IPEX 0842
Tram R3
Anom 3 Sectional
Книги
Текст
Музыкальные произведения
Phill Lober
The Honor In Her Efforts
IPEX0034
Phill Lober
The Honor In Her Efforts 6:23 / BPM 121
Индустриальный дизайн
IPEX 0932
Ark Moses Crop
Survival Capsule
Видео
Thermostatic - Animal
Фонограммы
IPEX8492
ZimmerFans Robinson
The Journey Launch Trailer Music
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IPEX – это один из узлов реeстра интеллектуальной собственности
инфраструктуры доверия IPChain, работа которой строится на блокчейн технологиях.
Вся информация об объектах интеллектуальной собственности и всех сделках, которые с ними происходят, записывается в IPChain, что является гарантом достоверности информации и её неизменности.
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